Frauen 3. Liga Blustavia gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Attiswil Blustavia bezwingt zum Saisonauftakt Attiswil auswärts mit 4:0

(chm)

In der 51. Minute war es an Bianca Capol, Blustavia 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Blustavia stellte Ladina Schaller in Minute 79 her. Blustavia erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Egzona Osmani weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Bianca Capol, die in der 82. Minute die Führung für Blustavia auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Blustavia auf dem ersten Rang. Blustavia bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Grenchen 15. Das Spiel findet am 3. September statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

In der Tabelle steht Attiswil nach dem ersten Spiel auf Rang 6. Attiswil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Dulliken (Platz 5). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (15.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Attiswil - SC Blustavia 0:4 (0:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 51. Bianca Capol 0:1. 79. Ladina Schaller 0:2. 80. Egzona Osmani 0:3. 82. Bianca Capol 0:4. – Attiswil: Nina Jöri, Jessica Altschul, Saskia Scheidegger, Jana Guldimann, Rowena Loosli, Julia Scheidegger, Debora Altschul, Raphaela Lüscher, Fabienne Füri, Michelle Wenger, Sarah Mateoniu. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Cora Hodler, Paula Lätt, Livia Haldimann, Tania Eng, Selma Weber, Sona Alli, Ece Naz Yagiz, Marija Torlakovic, Egzona Osmani, Lea Fischer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

