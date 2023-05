4. Liga, Gruppe 1 Blustavia bezwingt Zuchwil – Joseph Von Sury trifft zum Sieg Blustavia behielt im Spiel gegen Zuchwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Blustavia ging in der 4. Minute 1:0 in Führung, als Kustrim Sopi ins eigene Tor traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 32, als Miguel Cardenas für Zuchwil erfolgreich war. Das Tor von Kustrim Sopi in der 50. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Zuchwil.

Durch Penalty kam es in der 61. Minute zum Ausgleich für Blustavia. Ahmad Alshmare verwandelte erfolgreich. In der 69. Minute schoss Joseph Von Sury Blustavia in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zuchwil für Berkan Özgen (14.) und Leandro Filipe Costa Santos (91.). Die einzige gelbe Karte bei Blustavia erhielt: Reza Salamati (78.)

Die Offensive von Blustavia hat bislang häufig überzeugt: In 19 Spielen hat sie total 61 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.2 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Blustavia rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Blustavia hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Blustavia auf fremdem Terrain mit FC Selzach a (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 4. Zuchwil hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Zuchwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Gerlafingen (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 20. Mai statt (19.30 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: SC Blustavia - FC Zuchwil 3:2 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 4. Eigentor (Kustrim Sopi) 1:0.32. Miguel Cardenas 1:1. 50. Kustrim Sopi 1:2. 61. Ahmad Alshmare (Penalty) 2:2.69. Joseph Von Sury 3:2. – Blustavia: Kastriot Uka, Gökten Figenergül, Reto Arnold, Reza Salamati, Ahmed Mustafa, Pele Aerni, Giuliano Bertelle, Stefano Cappelli, Ahmad Alshmare, Kevin Lopez, Volkan Bingöl. – Zuchwil: Erlin Mustafa, Ahmed Muxumed, Leonis Ajvazi, Leandro Filipe Costa Santos, Mustafa Aras, Hamza Caliskan, Leart Ajvazi, Berkan Özgen, Nenad Jankovic, Kustrim Sopi, Miguel Cardenas. – Verwarnungen: 14. Berkan Özgen, 78. Reza Salamati, 91. Leandro Filipe Costa Santos.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 23:22 Uhr.