3. Liga, Gruppe 1 Blerton Murati rettet Grenchen 15 einen Punkt gegen Croatia Das Resultat im Spiel zwischen Croatia und Grenchen 15 lautet 2:2.

(chm)

Grenchen 15 ging zunächst in der 58. Minute in Führung, als Blerton Murati traf.

Allerdings hielt die Führung nicht für lange. Croatia glich nur drei Minuten später durch Werner Meyer aus. Weitere drei Minuten später lag das Team dann sogar in Führung. Torschütze war Werner Meyer. Für den späten Ausgleich für Grenchen 15 sorgte Blerton Murati, der in der 85. Minute das Tor zum 2:2 erzielte. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luca Greco von Grenchen 15 erhielt in der 44. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Croatia nicht verändert. Mit 40 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Croatia hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Croatia bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Wangen a/A. Die Partie findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Das Unentschieden bringt Grenchen 15 in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 9. Grenchen 15 hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Grenchen 15 auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Iliria (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 21. Mai statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: HNK Croatia - FC Grenchen 15 2:2 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 58. Blerton Murati 0:1. 61. Werner Meyer 1:1. 64. Werner Meyer 2:1. 85. Blerton Murati 2:2. – Croatia: Anton Pavic, Lukas Frljic, Jure Princip, Josip Aracic, Daniel Simic, Matej Matkovic, Nikola Vidovic, Leon Sljivic, Juro Jazvic, Nikola Crnogorac, Stipe Karamatic. – Grenchen 15: Alec Tissot, Rafael Eggenberg, Tim Hegelbach, Calvin Corti, Yassine Bagdad Ridoine, Auron Muji, Ilir Bajrami, Luca Greco, Samuele Marruso, Blerton Murati, Ricardo Rodrigues Martins. – Verwarnungen: 44. Luca Greco.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 00:20 Uhr.