2. Liga Biberist und Olten spielen unentschieden Sechs Tore sind zwischen Biberist und Olten gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Dreimal ging Biberist in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Olten schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 75. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Biberist glich Olten direkt wieder aus. Zuletzt ging Biberist durch Ivan Doric in der 59. Minute 3:2 in Führung. Für den Ausgleich für Olten zum Schlussresultat von 3:3 war Kennedy Joao in der 75. Minute besorgt.

Die Torschützen für Biberist waren: Ivan Doric, Dario Kopp und Boris Flury. Bei Olten schoss Giovanni Gerardi gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Kennedy Joao (1 Tore).

Bei Olten erhielten Xaver Meyer (38.), Kennedy Joao (70.) und Giovanni Gerardi (78.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Biberist erhielt: Fabian Scheidegger (62.)

In seiner Gruppe hat Biberist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 51 Tore in 22 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Biberist nicht verändert. 36 Punkte bedeuten Rang 5. Biberist hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Biberist ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Olten hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 4. Olten hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Olten ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Biberist - FC Olten 3:3 (2:2) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 13. Boris Flury 1:0. 15. Giovanni Gerardi 1:1. 21. Dario Kopp 2:1. 43. Giovanni Gerardi 2:2. 59. Ivan Doric 3:2. 75. Kennedy Joao 3:3. – Biberist: Moreno Blum, Sian Thurnheer, Patrik Jäggi, Noah Thurnheer, Ahmad Jawid Bigzad, Roman Rüegsegger, Jonas Stuber, Andreas Felder, Dario Kopp, Boris Flury, Ivan Doric. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Marko Simeunovic, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Lino Meyer, Aziz Kukavica, Furkan Tan, Kennedy Joao, Xaver Meyer, Giovanni Gerardi. – Verwarnungen: 38. Xaver Meyer, 62. Fabian Scheidegger, 70. Kennedy Joao, 78. Giovanni Gerardi.

