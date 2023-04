2. Liga Biberist und Gerlafingen spielen Remis Sechs Tore sind zwischen Biberist und Gerlafingen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Bis zur 29. Minute ging Biberist deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) dario Kopp (19.) und Fabian Scheidegger (29.). Für Gerlafingen erfolgreich war bis dahin .

In der 32. Minute gelang Gerlafingen (Volkan Turhan) der Anschlusstreffer (1:2).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 37. Minute, als Philipp Breu für Gerlafingen traf. Jonas Stuber brachte Biberist 3:2 in Führung (64. Minute). Bis zum Ausgleich durch Gerlafingen dauerte es nicht lange: Philipp Breu traf in der 72. Minute zum 3:3. er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Biberist, nämlich für Patrik Jäggi (87.). Die einzige gelbe Karte bei Gerlafingen erhielt: Murat Agac (88.)

In seiner Gruppe hat Biberist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.3 Mal pro Partie.

Nach dem Unentschieden verliert Biberist einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 3. Biberist hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Biberist in einem Auswärtsspiel mit FC Hägendorf (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Für Gerlafingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 7. Gerlafingen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Gerlafingen geht es daheim gegen SC Fulenbach (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: FC Biberist - FC Gerlafingen 3:3 (2:2) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 19. Dario Kopp 1:0. 29. Fabian Scheidegger 2:0. 32. Volkan Turhan 2:1. 37. Philipp Breu 2:2. 64. Jonas Stuber 3:2. 72. Philipp Breu 3:3. – Biberist: Moreno Blum, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Noah Thurnheer, Fabian Scheidegger, Sergio Salas, Dario Kopp, Dominik Marti, Jonas Stuber. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Kaan Yildirim, Salko Durakovic, Biagio Prestifilippo, Shendrit Bytyqi, Florentin Mustafa, Ishak Abderrahman, Dino Mujanovic, Volkan Turhan, Philipp Breu, Esrom Teklit. – Verwarnungen: 87. Patrik Jäggi, 88. Murat Agac.

