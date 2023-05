2. Liga Biberist setzt Siegesserie auch gegen Olten fort – Jonas Stuber als Matchwinner Biberist reiht Sieg an Sieg: Gegen Olten hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 1:0

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 67. Minute schoss Jonas Stuber das 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Olten erhielten Sandro Iandiorio (46.) und Hazir Zenuni (79.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Biberist, Petrit Krasniqi (72.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Biberist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 47 Tore in 21 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Biberist sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Biberist: Das Team liegt mit 45 Punkten auf Rang 2. Für Biberist ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Biberist in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Subingen zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 27. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 9. Olten hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Olten spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Fulenbach (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 30. Mai (20.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Olten - FC Biberist 0:1 (0:0) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tor: 67. Jonas Stuber 0:1. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Ramasan Hasani, Sandro Iandiorio, Erlion Pirku, Elio Arciresi, Enrico Peier, Kennedy Joao, Ertugrul Özdemir, Giovanni Gerardi, Hazir Zenuni. – Biberist: Moreno Blum, Marco Allemann, Nicolas Rüfli, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Jonas Stuber, Dominik Marti, Isaia Martinetz, Dario Kopp, Andreas Felder, Ivan Doric. – Verwarnungen: 46. Sandro Iandiorio, 72. Petrit Krasniqi, 79. Hazir Zenuni.

