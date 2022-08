2. Liga Biberist mit Auswärtserfolg bei Bellach – Siegtreffer durch Marco Imbach Biberist behielt im Spiel gegen Bellach am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Biberist gelang Marco Imbach in der 54. Minute. In der 30. Minute hatte Dominik Marti Biberist in Führung gebracht. Der Ausgleich für Bellach fiel in der 48. Minute durch Rok Shkoreti.

Bei Biberist sah Ahmad Jawid Bigzad (68.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marco Imbach (50.) und Ahmad Jawid Bigzad (68.). Gelbe Karten gab es bei Bellach für Shaban Arifi (60.) und Ferat Zekiri (85.).

Biberist liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Im nächsten Spiel trifft Biberist daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte SC Fulenbach. Zu diesem Spiel kommt es am 31. August (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Bellach liegt nach Spiel 1 auf Rang 11. Bellach trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Fulenbach (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (28. August) statt (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Bellach - FC Biberist 1:2 (0:1) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 30. Dominik Marti 0:1. 48. Rok Shkoreti 1:1. 54. Marco Imbach 1:2. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Rok Shkoreti, Mario Brcina, Dives Ambrozzo, Kevin Marthaler, Finn Schranz, Shaban Arifi, Emmanuel Orkoh, Sascha Hess, Alessandro Fragale. – Biberist: Moreno Blum, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Noah Thurnheer, Ahmad Jawid Bigzad, Marco Imbach, Dario Kopp, Isaia Martinetz, Jonas Stuber, Dominik Marti, Petrit Krasniqi. – Verwarnungen: 50. Marco Imbach, 60. Shaban Arifi, 68. Ahmad Jawid Bigzad, 85. Ferat Zekiri – Ausschluss: 68. Ahmad Jawid Bigzad.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2022 00:35 Uhr.