2. Liga Biberist lässt sich von Trimbach kein Bein stellen Biberist holt gegen Trimbach auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel erst in der 46. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Philipp Herrmann traf für Biberist. Per Penalty erhöhte Ivan Doric in der 73. Minute zum 2:0 für Biberist. Jonas Stuber baute in der 85. Minute die Führung für Biberist weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Luca Schifferle in der 90. Minute her, als er für Trimbach auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Trimbach für Tobias Flury (62.), Manuel Thut (63.) und Daniel Bärtschi (76.). Keine einzige Karte erhielt Biberist.

In seiner Gruppe hat Biberist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 53 Tore in 23 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Trimbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 23 Spielen, in denen die Defensive 60 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Biberist bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 48 Punkte bedeuten Rang 2. Biberist hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Biberist daheim mit FC Wangen b.O. (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 11. Trimbach hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Trimbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Fulenbach (Platz 8). Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Trimbach - FC Biberist 1:3 (0:1) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 46. Philipp Herrmann 0:1. 73. Ivan Doric (Penalty) 0:2.85. Jonas Stuber 0:3. 90. Luca Schifferle 1:3. – Trimbach: Jonas Flury, Sven Pally, Lucien Baumgartner, Thomas Schenker, Eldin Jusic, Joel Mangold, Michael Ferreira Rodrigues, Daniel Bärtschi, Luca Schifferle, Manuel Thut, Tobias Flury. – Biberist: Moreno Blum, Joel von Ins, Dario Kopp, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Jonas Stuber, Fabian Scheidegger, Isaia Martinetz, Sergio Salas, Philipp Herrmann, Ivan Doric. – Verwarnungen: 62. Tobias Flury, 63. Manuel Thut, 76. Daniel Bärtschi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

