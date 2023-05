2. Liga Biberist lässt sich von Mümliswil kein Bein stellen Sieg für den Tabellenzweiten: Biberist lässt am Samstag zuhause beim 2:1 gegen Mümliswil (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Den Auftakt machte Andreas Felder, der in der 44. Minute für Biberist zum 1:0 traf. Durch ein Eigentor (Cédric Gisler) erhöhte sich die Führung für Biberist in der 60. Minute auf 2:0. Zum 1:2-Anschlusstreffer für Mümliswil kam es, als Nicolas Rüfli in der 91. Minute ins eigene Tor traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Biberist, Philipp Herrmann (93.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Mümliswil, nämlich für Philippe Wehrli (60.).

In seiner Gruppe hat Biberist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.3 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Biberist unverändert. 42 Punkte bedeuten Rang 2. Für Biberist ist es der zweite Sieg in Serie.

Biberist spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Olten (Rang 9). Die Partie findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 10. Für Mümliswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Fulenbach (Platz 7). Das Spiel findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.15 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Biberist - FC Mümliswil 2:1 (1:0) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 44. Andreas Felder 1:0. 60. Eigentor (Cédric Gisler) 2:0.91. Eigentor (Nicolas Rüfli) 2:1. – Biberist: Moreno Blum, Marco Allemann, Nicolas Rüfli, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Andreas Felder, Dominik Marti, Isaia Martinetz, Dario Kopp, Sergio Salas, Ivan Doric. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Adrian Kamber, Cédric Gisler, Rafael Disler, Marco Fluri, Dominik Ackermann, Roger Wyser, Florian Arnold, Simon Büttler, Philippe Wehrli, Sascha Berger. – Verwarnungen: 60. Philippe Wehrli, 93. Philipp Herrmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 04:02 Uhr.