2. Liga Biberist gewinnt deutlich gegen Mümliswil Biberist behielt im Spiel gegen Mümliswil am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Petrit Krasniqi brachte Biberist 1:0 in Führung (6. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Biberist stellte Ivan Doric in Minute 32 her. Boris Flury baute in der 44. Minute die Führung für Biberist weiter aus (3:0).

Biberist erhöhte in der 61. Minute seine Führung durch Jonas Stuber weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Joel von Ins, der in der 84. Minute die Führung für Biberist auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Biberist, nämlich für Patrik Jäggi (60.). Eine Verwarnung gab es für Mümliswil, nämlich für Sascha Berger (89.).

In seiner Gruppe hat Biberist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 48 Tore in 21 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Biberist um einen Platz nach vorne. 35 Punkte bedeuten Rang 5. Biberist hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Biberist wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Olten, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 7. Mümliswil hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Fulenbach (Platz 11). Die Partie findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Biberist 0:5 (0:3) - Brühl, Mümliswil – Tore: 6. Petrit Krasniqi 0:1. 32. Ivan Doric 0:2. 44. Boris Flury 0:3. 61. Jonas Stuber 0:4. 84. Joel von Ins 0:5. – Mümliswil: Fabio Gradwohl, Rafael Disler, Jerome Ackermann, Nicola Ackermann, Janick Kamber, Simon Büttler, Janik Disler, Robin Disler, Andreas Ackermann, Roger Wyser, Florian Arnold. – Biberist: Moreno Blum, Sian Thurnheer, Patrik Jäggi, Noah Thurnheer, Ahmad Jawid Bigzad, Roman Rüegsegger, Jonas Stuber, Andreas Felder, Dario Kopp, Ivan Doric, Petrit Krasniqi. – Verwarnungen: 60. Patrik Jäggi, 89. Sascha Berger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2022 07:00 Uhr.