4. Liga, Gruppe 2 Biberist bezwingt im ersten Spiel Superga 1957 – Später Siegtreffer Biberist siegt zuhause gegen Superga 1957: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1.

Der Siegtreffer für Biberist gelang Dario Jäggi in der 86. Minute. In der 19. Minute hatte Patrick Stuber Biberist in Führung gebracht. Der Ausgleich für Superga 1957 fiel in der 53. Minute durch Jonus Kurtishi.

Bei Biberist erhielten Philipp Herrmann (67.) und Raphael Stuber (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Superga 1957 für Franco Guarino (34.) und Giulio Caputo (43.).

Biberist liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Biberist spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Klus-Balsthal (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (25. August) (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

In der Tabelle steht Superga 1957 nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Superga 1957 spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wiedlisbach (Platz 12). Die Partie findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Biberist - ASI Superga 1957 2:1 (1:0) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 19. Patrick Stuber 1:0. 53. Jonus Kurtishi 1:1. 86. Dario Jäggi 2:1. – Biberist: Dominik Tschanz, Philipp Herrmann, Fabio Buri, Romeo Grossen, Dario Jäggi, Dominik Marti, Raphael Stuber, Marco Flury, Pascal Flury, Marc Geissbühler, Patrick Stuber. – Superga 1957: Sascha Heri, Jean Pierre Zarbo, Luca Miracola, Mike Siddi, Franco Guarino, Enea Martinetz, Fabio Mannori, Giulio Caputo, Raphael Strebel, Patrik Manganiello, Vincenzo Zarbo. – Verwarnungen: 34. Franco Guarino, 43. Giulio Caputo, 67. Philipp Herrmann, 82. Raphael Stuber.

