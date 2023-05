2. Liga Biberist bezwingt auswärts Lommiswil Biberist gewinnt am Samstag auswärts gegen Lommiswil 3:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Dominik Marti für Biberist. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Lommiswil fiel in der 42. Minute (Jonas Ebel). In der 52. Minute gelang Dominik Marti der Führungstreffer zum 2:1 für Biberist.

In der 64. Minute schoss Sergio Salas Biberist mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. In der Schlussphase kam Lommiswil noch auf 2:3 heran. Moritz Frey war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Biberist für Moreno Blum (46.) und Andreas Felder (70.). Die einzige gelbe Karte bei Lommiswil erhielt: Lukas Amiet (64.)

Biberist hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.3 Tore pro Partie.

In der Regel kassiert Lommiswil nicht so viele Tore wie gegen Biberist. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Biberist nicht verändert. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 2. Für Biberist ist es bereits der elfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und siebenmal auswärts gewonnen. Sechs Spiele von Biberist gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Biberist zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Mümliswil. Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Mit der Niederlage rückt Lommiswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 34 Punkten neu Platz 5. Lommiswil hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Lommiswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Fulenbach (Platz 9). Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Biberist 2:3 (1:1) - Neufeld, Bettlach – Tore: 11. Dominik Marti 0:1. 42. Jonas Ebel 1:1. 52. Dominik Marti 1:2. 64. Sergio Salas (Penalty) 1:3.86. Moritz Frey 2:3. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Lukas Amiet, Andri Adam, Aron Herrmann, Andrin Zumstein, Philipp Dornbierer, Alessandro Choque, Niklas Urosevic, Gianluca Moser, Jonas Ebel. – Biberist: Moreno Blum, Nicolas Rüfli, Noah Thurnheer, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Andreas Felder, Dominik Marti, Isaia Martinetz, Dario Kopp, Sergio Salas, Ivan Doric. – Verwarnungen: 46. Moreno Blum, 64. Lukas Amiet, 70. Andreas Felder.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.