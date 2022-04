3. Liga, Gruppe 2 Beytullah Özdemir führt Gerlafingen mit drei Toren zum Sieg gegen Bettlach Gerlafingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Bettlach hat das Team am Donnerstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Gerlafingen: Beytullah Özdemir brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Bettlach fiel in der 17. Minute (Fausto Falgetano). Beytullah Özdemir erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Gerlafingen.

In der 54. Minute traf Beytullah Özdemir bereits wieder. Er erhöhte auf 3:1 für Gerlafingen. Das letzte Tor der Partie erzielte Philipp Breu, der in der 73. Minute die Führung für Gerlafingen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Tschanz von Bettlach erhielt in der 8. Minute die gelbe Karte.

Der Sturm von Gerlafingen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Gerlafingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 34 Punkten auf Rang 2. Gerlafingen hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gerlafingen bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Zuchwil. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (12. April) (20.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Für Bettlach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bettlach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Iliria (Platz 8). Die Partie findet am 24. April statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Bettlach - FC Gerlafingen 1:4 (1:2) - Neufeld, Bettlach – Tore: 16. Beytullah Özdemir 0:1. 17. Fausto Falgetano 1:1. 30. Beytullah Özdemir 1:2. 54. Beytullah Özdemir 1:3. 73. Philipp Breu 1:4. – Bettlach: Tim Walker, Matthias Streit, Mehmet Dönmez, Mitja Haring, Fausto Falgetano, Joel Marugg, Marco Fabbro, Michael Tschanz, Eric Kohler, Nicolas Schmid, Pascal Maritz. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Biagio Prestifilippo, Dario Schneider, Can Aykac, Shendrit Bytyqi, Dino Mujanovic, Gianluca Rubino, Francesco Vadala, Volkan Turhan, Beytullah Özdemir, Philipp Breu. – Verwarnungen: 8. Michael Tschanz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2022 23:09 Uhr.