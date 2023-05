3. Liga, Gruppe 1 Bettlach sorgt bei Riedholz für Überraschung – Fabian Frick mit drei Toren Überraschender Sieg für Bettlach: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Riedholz (2. Rang) auswärts 4:2 geschlagen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bettlach: Fabian Frick brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Fabian Frick für Bettlach auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten. Wiederum Fabian Frick erhöhte in der 36. Minute auf 3:0 für Bettlach.

Sebastian Graf (44. Minute) liess Riedholz auf 1:3 herankommen. Daniele Gallizioli baute in der 55. Minute die Führung für Bettlach weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Henry Horn in der 80. Minute her, als er für Riedholz auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Bettlach für Jan Walker (22.), Fabian Frick (41.) und Nick Mühlemann (48.). Bei Riedholz erhielten Tim Gyger (50.), Mika Emch (87.) und Henry Horn (87.) eine gelbe Karte.

Dass Bettlach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 20 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Bettlach die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Bettlach: Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Bettlach hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es in einem Heimspiel gegen FC Rüttenen (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Nach der Niederlage büsst Riedholz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 40 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Riedholz erstmals wieder.

Riedholz tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Riedholz - FC Bettlach 2:4 (1:3) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 15. Fabian Frick 0:1. 20. Fabian Frick 0:2. 36. Fabian Frick 0:3. 44. Sebastian Graf 1:3. 55. Daniele Gallizioli 1:4. 80. Henry Horn 2:4. – Riedholz: Livio Bruschi, Janis Büttiker, Noah Rickenbacher, Marco Bruni, Thierry Schneiter, Tim Gyger, Fabian Grütter, Mika Emch, Sebastian Graf, Manuel Reber, Henry Horn. – Bettlach: Pascal Biedert, Nick Mühlemann, Manuel Ketels, Matthias Messerli, Mauro von Arx, Mitja Haring, Fausto Falgetano, Jan Walker, Marco Fabbro, Olivier Erzer, Fabian Frick. – Verwarnungen: 22. Jan Walker, 41. Fabian Frick, 48. Nick Mühlemann, 50. Tim Gyger, 87. Mika Emch, 87. Henry Horn.

