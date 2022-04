3. Liga, Gruppe 2 Bettlach siegt gegen Leuzingen Bettlach behielt im Spiel gegen Leuzingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 11 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Eric Kohler für Bettlach. In der 67. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 69. Minute brachte Pascal Maritz Bettlach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Per Penalty erhöhte Yannik Aebischer in der 78. Minute zum 0:2 für Leuzigen.

Bei Bettlach erhielten Eric Kohler (47.) und Mehmet Dönmez (91.) eine gelbe Karte. Leuzingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Bettlach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 9. Bettlach hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederbipp (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Mai (20.15 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Nach der Niederlage büsst Leuzingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 10. Leuzingen hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Leuzingen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Biberist (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 8. Mai statt (11.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: FC Bettlach - FC Leuzigen 2:1 (0:0) - Neufeld, Bettlach – Tore: 67. Eric Kohler 1:0. 69. Pascal Maritz 2:0. 78. Yannik Aebischer (Penalty) 2:0. – Bettlach: Tim Walker, Nicolas Schmid, Mehmet Dönmez, Mitja Haring, Fausto Falgetano, Matthias Messerli, Michael Tschanz, Marco Fabbro, Eric Kohler, Kevin Sriwong, Pascal Maritz. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Julian D Angelo, Silvan Senn, Luca Dasen, Marc Affolter, Nick Brunner, Raphael Aebischer, Peter Guggisberg, Yannik Aebischer, Claudio Zenger, Benjamin Luder. – Verwarnungen: 47. Eric Kohler, 62. Nick Brunner, 82. Luca Dasen, 91. Mehmet Dönmez.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

