4. Liga, Gruppe 1 Bettlach mit Auswärtserfolg bei Türkischer SC Bettlach gewinnt am Samstag auswärts gegen Türkischer SC 3:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Thomas Caflisch in der 37. Minute. Er traf für Bettlach zum 1:0. Gleichstand war in der 48. Minute hergestellt: Muhammed Kurdoglu traf für Türkischer SC. Christoph Walker schoss Bettlach in der 51. Minute zur 2:1-Führung.

Bettlach baute die Führung in der 64. Minute (Özcan Günes) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Türkischer SC noch auf 2:3 heran. Serhat Daniskan war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 82. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Türkischer SC sah Amir Plakaj (85.) die rote Karte. Gelb erhielt Serhat Daniskan (38.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bettlach, Eren Bilecen (4.) kassierte sie.

Die Abwehr von Türkischer SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Bettlach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 7. Bettlach hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Bettlach wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Bellach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 26. März statt (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Türkischer SC verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Türkischer SC war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten SC Blustavia kriegt es Türkischer SC als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - FC Bettlach 2:3 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 37. Thomas Caflisch 0:1. 48. Muhammed Kurdoglu 1:1. 51. Christoph Walker 1:2. 64. Özcan Günes 1:3. 82. Serhat Daniskan 2:3. – Türkischer SC: Murat Yüksekkaya, Mesut Atici, Önder Altintac, Emrah Daniskan, Ismail Sari, Kerem Yildiz, Mehmet Zeyni Erbek, Festim Mehmeti, Muhammed Kurdoglu, Amir Plakaj, Serhat Daniskan. – Bettlach: Thomas Baur, Dominik Häni, Matthias Streit, Christoph Walker, Eren Bilecen, Thomas Caflisch, Rico Candrian, Tarik Ait Chaf, Ramon Wölfli, Özcan Günes, Armando Choque Morales. – Verwarnungen: 4. Eren Bilecen, 38. Serhat Daniskan – Ausschluss: 85. Amir Plakaj.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Solothurn - FC Bellach 4:3, Türkischer SC Solothurn a - FC Bettlach 2:3

Tabelle: 1. FC Solothurn 12 Spiele/30 Punkte (39:12). 2. HNK Croatia 11/28 (54:15), 3. FC Grenchen 15 11/25 (51:30), 4. FC Gerlafingen 12/19 (24:44), 5. Kurdischer FC Solothurn 12/17 (39:32), 6. SC Blustavia 11/13 (32:37), 7. FC Bettlach 12/13 (25:30), 8. FC Bellach 12/13 (27:37), 9. FC Lommiswil 11/12 (22:21), 10. FC Leuzigen 11/12 (19:33), 11. F.K. Bratstvo 11/9 (19:38), 12. Türkischer SC Solothurn a 12/7 (25:47).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2022 22:46 Uhr.