3. Liga, Gruppe 2 Bettlach holt sich drei Punkte gegen Rüttenen Rüttenen lag gegen Bettlach deutlich vorne, nämlich 2:0 (31. Minute) - und verlor dennoch. Bettlach feiert einen 4:2-Heimsieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Fabrizio Bur in der 29. Minute. Er traf für Rüttenen zum 1:0. In der 31. Minute baute Dominic Müller den Vorsprung für Rüttenen auf zwei Tore aus (2:0). Die 39. Minute brachte für Bettlach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Mario Schwab.

Bettlach glich in der 62. Minute durch Fausto Falgetano aus. In der 72. Minute war es erneut Fausto Falgetano, der Bettlach mit seinem Tor 3:2 in Führung brachte. Der Treffer fiel mittels Penalty. Mit dem 4:2 für Bettlach schoss Armando Choque Morales das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabian Frick von Bettlach erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Bettlach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.1 pro Spiel. Das bedeutet, dass Bettlach die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Bettlach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 8. Bettlach hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Bettlach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Selzach (Platz 11). Diese Begegnung findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Für Rüttenen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 6. Für Rüttenen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rüttenen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Biberist (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (14.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: FC Bettlach - FC Rüttenen 4:2 (1:2) - Neufeld, Bettlach – Tore: 29. Fabrizio Bur 0:1. 31. Dominic Müller 0:2. 39. Mario Schwab 1:2. 62. Fausto Falgetano 2:2. 72. Fausto Falgetano (Penalty) 3:2.84. Armando Choque Morales 4:2. – Bettlach: Tim Walker, Matthias Streit, Manuel Ketels, Marco Fabbro, Mitja Haring, Matthias Messerli, Fabian Frick, Fausto Falgetano, Eric Kohler, Kevin Sriwong, Mario Schwab. – Rüttenen: Jan Lüthy, Sven Fluri, Moritz Felber, Jeremias Emch, Flurin Gasser, Dominic Müller, Sven Hürzeler, Fabrizio Bur, Kevin Guggisberg, Sebastian Meister, Simon Nobs. – Verwarnungen: 67. Fabian Frick.

