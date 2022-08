4. Liga, Gruppe 1 Bettlach bezwingt im ersten Spiel Selzach – Siegtreffer in 86. Minute Bettlach beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Selzach setzt es zuhause einen 1:0-Sieg ab.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. Enrique Rapp traf in der 86. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Christoph Walker von Bettlach erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Bettlach nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Als nächstes tritt Bettlach in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Bellach zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 27. August statt (19.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Nach dem ersten Spiel steht Selzach auf dem elften Rang. Mit dem fünftplatzierten F.K. Bratstvo kriegt es Selzach als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Bettlach - FC Selzach a 1:0 (0:0) - Neufeld, Bettlach – Tor: 86. Enrique Rapp 1:0. – Bettlach: Tobias Gojnik, Dominik Häni, Christoph Walker, Matthias Streit, Eren Bilecen, Pascal Schmid, Oguz Dönmez, Armando Choque Morales, Yves Maritz, Marc Seuret, Abbas Khawari. – Selzach: Yannik Lüdi, Joël Eggenschwiler, Fardin Vali, Philipp Zberg, Mike von Wyl, Sujeethan Baskaran, Marco Meyer, Ferney Walker, Dominic Grimm, Mohamed El Amine Boutaiba, Luca Romano. – Verwarnungen: 55. Christoph Walker.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 00:08 Uhr.