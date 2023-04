4. Liga, Gruppe 3 Besart Biljali führt Alpha mit drei Toren zum Sieg gegen Egerkingen Sieg für den Tabellenvierten: Alpha lässt am Samstag auswärts beim 5:0 gegen Egerkingen (Rang 11) nichts anbrennen.

(chm)

In der 29. Minute war es an Besart Biljali, Alpha 1:0 in Führung zu bringen. Damian Zurfluh sorgte in der 56. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Alpha. Besart Biljali baute in der 68. Minute die Führung für Alpha weiter aus (3:0).

Besart Biljali erzielte nur drei Minuten später auch das 4:0 für Alpha. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sven Lüthi in der 92. Minute, als er für Alpha zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alpha erhielten Melvin Zurfluh (12.) und Nhat Huy Ngo (40.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Egerkingen erhielt: Mario Jedrinovic (42.)

Alpha hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Egerkingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 57 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match (Rang 11).

Alpha machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 2. Alpha hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Alpha in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte SC Fulenbach. Die Partie findet am 23. April statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Egerkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Egerkingen hat bisher zweimal gewonnen und neunmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Egerkingen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Däniken-Gretzenbach. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Egerkingen - SV Alpha 0:5 (0:1) - Mühlematt, Egerkingen – Tore: 29. Besart Biljali 0:1. 56. Damian Zurfluh 0:2. 68. Besart Biljali 0:3. 71. Besart Biljali 0:4. 92. Sven Lüthi 0:5. – Egerkingen: Emilio Cocozza, Mario Catanzaro, Adrian Hajdari, Huy Tan Le, Sergey Yalama, Pablo Fernandes De Melo, Nikita Petrov, Kareem Hassan, Mario Jedrinovic, Levin Gashi, Albin Demukaj. – Alpha: Davide Cappello, Hossein Jafari, Melvin Zurfluh, Natthawut Ngokpho, Timon Tschanz, Kjartan Teerlynck, Nhat Huy Ngo, Kevin Reinold, Lukas Bucher, Tobias Ackermann, Besart Biljali. – Verwarnungen: 12. Melvin Zurfluh, 40. Nhat Huy Ngo, 42. Mario Jedrinovic.

