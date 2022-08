4. Liga, Gruppe 1 Bellach und Bettlach spielen unentschieden Das Resultat zwischen Bellach und Bettlach lautet 1:1. Für beide Teams war es das zweite Spiel der Saison.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 4. Minute schoss Tyron Nünlist das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 12. Minute traf Yves Maritz für Bettlach.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Bettlach. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bellach, Till Schranz (60.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Bellach nach dem zweiten Spiel auf Rang 4. Für Bellach geht es in einem Auswärtsspiel gegen F.K. Bratstvo (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 4. September statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach dem zweiten Spiel steht Bettlach auf dem fünften Rang. Für Bettlach geht es zuhause gegen FC Zuchwil (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. September (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Bellach - FC Bettlach 1:1 (1:1) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 4. Tyron Nünlist 1:0. 12. Yves Maritz 1:1. – Bellach: Tim Fawer, Leonis Bajraktaraj, Faredin Hetemi, Sven Müller, Adem Gashi, Janis Faoro, Till Schranz, Miran Junuzi, Gjelbrim Elezi, Tyron Nünlist, Dagmawi Kana. – Bettlach: Tobias Gojnik, Raphael Stephani, Oguz Dönmez, Matthias Streit, Eren Bilecen, Rico Candrian, Tarik Ait Chaf, Nicola Belloni, Yves Maritz, Marc Seuret, Armando Choque Morales. – Verwarnungen: 53. Eren Bilecen, 60. Till Schranz, 70. Felix Schweizer, 87. Matthias Streit, 94. Enrique Rapp.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 22:28 Uhr.