4. Liga, Gruppe 1 Bellach siegt im ersten Spiel gegen Zuchwil Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Bellach zuhause gegen Zuchwil 4:2.

Das Skore eröffnete Yitbarek Kana in der 37. Minute. Er traf für Bellach zum 1:0. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Janis Faoro in der 48. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Zuchwil. Yitbarek Kana erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Bellach.

Lavdrim Veselji sorgte in der 59. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bellach. Miran Junuzi baute in der 70. Minute die Führung für Bellach weiter aus (4:1). Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Leonis Ajvazi in der 74. Minute für Zuchwil auf 2:4.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Zuchwil kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Bellach für Lavdrim Veselji (86.) und Driton Avdili (88.).

Bellach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Für Bellach geht es in einem Heimspiel gegen FC Bettlach (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (27. August) statt (19.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Zuchwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Zuchwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Kurdischer FC Solothurn (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (30. August) (20.15 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Bellach - FC Zuchwil 4:2 (1:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 37. Yitbarek Kana 1:0. 48. Eigentor (Janis Faoro) 1:1.50. Yitbarek Kana 2:1. 59. Lavdrim Veselji 3:1. 70. Miran Junuzi (Penalty) 4:1.74. Leonis Ajvazi 4:2. – Bellach: Tim Fawer, Domenik Pervorfi, Faredin Hetemi, Sven Müller, Adem Gashi, Miran Junuzi, Gjelbrim Elezi, Janis Faoro, Yitbarek Kana, Tyron Nünlist, Dagmawi Kana. – Zuchwil: Aron Schumacher, Ensar Sulejmani, Leandro Filipe Costa Santos, Leonis Ajvazi, Mohammed Hazzore, Florian Frrokaj, Mustafa Aras, Berkan Özgen, Yunus Özkaynak, Ivan Barjasic, Miguel Cardenas. – Verwarnungen: 57. Ivan Barjasic, 71. Hamza Caliskan, 82. Ensar Sulejmani, 86. Lavdrim Veselji, 86. Mustafa Aras, 88. Driton Avdili.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

