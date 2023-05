2. Liga Bellach gewinnt klar gegen Mümliswil Bellach gewinnt am Samstag auswärts gegen Mümliswil 3:0.

(chm)

In der 18. Minute war es an Kevin Marthaler, Bellach 1:0 in Führung zu bringen. Kevin Marthaler war es auch, der in der 85. Minute Bellach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Qëndrim Elezi, der in der 94. Minute die Führung für Bellach auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Mümliswil sah Janik Disler (61.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Mümliswil weitere fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Bellach, nämlich für Kevin Marthaler (84.).

Bellach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 34 Punkten auf Rang 4. Für Bellach ist es der zweite Sieg in Serie.

Bellach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Olten (Platz 8). Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 10. Mümliswil hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mümliswil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Biberist an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Bellach 0:3 (0:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 18. Kevin Marthaler 0:1. 85. Kevin Marthaler 0:2. 94. Qëndrim Elezi 0:3. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Silvan Nussbaumer, Janik Disler, Cédric Gisler, Dominik Ackermann, Roger Wyser, Fabrice Ambühl, Rafael Disler, Florian Arnold, Philippe Wehrli, Elia Bader. – Bellach: Luca Palermo, Dives Ambrozzo, Mario Brcina, Finn Schranz, Gian Büttler, Jonas Knörr, Shaban Arifi, Domenik Pervorfi, Emmanuel Orkoh, Alessandro Fragale, Kevin Marthaler. – Verwarnungen: 35. Silvan Nussbaumer, 42. Janik Disler, 43. Rafael Disler, 54. Cédric Gisler, 71. Roger Wyser, 84. Kevin Marthaler – Ausschluss: 61. Janik Disler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 13:24 Uhr.