4. Liga, Gruppe 1 Bellach gewinnt deutlich gegen Bratstvo – Bratstvo verliert nach drei Siegen Sieg für Bellach: Gegen Bratstvo gewinnt das Team am Dienstag zuhause 3:0.

Yitbarek Kana traf in der 1. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Bellach. Qëndrim Elezi sorgte in der 35. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bellach. Das letzte Tor der Partie erzielte Leon Bajraktaraj, der in der 57. Minute die Führung für Bellach auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bellach erhielt: Dagmawi Kana (30.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Bratstvo, Zarko Spasic (55.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Bellach unverändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 10. Bellach hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bellach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Derendingen. Das Spiel findet am Samstag (29. April) statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Für Bratstvo hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 6. Nach drei Siegen in Serie verliert Bratstvo erstmals wieder.

Bratstvo spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Türkischer SC Solothurn a (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (30. April) (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Bellach - F.K. Bratstvo 3:0 (2:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 1. Yitbarek Kana 1:0. 35. Qëndrim Elezi 2:0. 57. Leon Bajraktaraj 3:0. – Bellach: Tim Fawer, Herolind Asani, Jonas Mosimann, Sven Müller, Yitbarek Kana, Leon Bajraktaraj, Deniz Mustafi, Shaban Arifi, Gjelbrim Elezi, Qëndrim Elezi, Dagmawi Kana. – Bratstvo: Teo Petkovski, Miroslav Kovacevic, Branislav Macura, Nikola Spasic, Oleh Ostapets, Vitaliy Stankevych, David Djokic, Marko Stevanovic, Dominic Chanton, Luka Makulovic, Artemii Utochkin. – Verwarnungen: 30. Dagmawi Kana, 55. Zarko Spasic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

