4. Liga, Gruppe 1 Baran Ildeniz führt Kurdischer FC Solothurn mit vier Toren zum Sieg gegen Türkischer SC Kurdischer FC Solothurn setzt seine Siegesserie auch gegen Türkischer SC fort. Das 10:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

In der zweiten Halbzeit erzielte Kurdischer FC Solothurn über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 4:0 in Führung gelegen.

Überhaupt kein Tor gelang derweil Türkischer SC.

Matchwinner für Kurdischer FC Solothurn war Baran Ildeniz, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Kurdischer FC Solothurn waren: Taylan Demirci (1 Treffer), Tayfun Demirci (1 Treffer), Simo Karakus (1 Treffer), Nishath Sathananthan (1 Treffer), Murat Özdemir (1 Treffer) und Jeniban Sellathurai (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Türkischer SC erhielten Erdal Bozdemir (33.) und Furkan Dagci (66.) eine gelbe Karte. Kurdischer FC Solothurn blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Kurdischer FC Solothurn den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 4.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Offensive 93 Tore erzielte.

Die Abwehr von Türkischer SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.3 (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Kurdischer FC Solothurn: Das Team liegt mit 46 Punkten auf Rang 3. Für Kurdischer FC Solothurn ist es der dritte Sieg in Serie.

Kurdischer FC Solothurn spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gerlafingen (Platz 8). Das Spiel findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Türkischer SC verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Türkischer SC war es bereits die elfte Niederlage in Serie.

Türkischer SC tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Luterbach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Kurdischer FC Solothurn - Türkischer SC Solothurn a 10:0 (4:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 4. Baran Ildeniz 1:0. 23. Jeniban Sellathurai 2:0. 38. Simo Karakus 3:0. 43. Tayfun Demirci 4:0. 50. Baran Ildeniz 5:0. 55. Murat Özdemir 6:0. 56. Baran Ildeniz 7:0. 64. Baran Ildeniz 8:0. 67. Taylan Demirci (Penalty) 9:0.81. Nishath Sathananthan 10:0. – Kurdischer FC Soloth: Rajbaskar Devarasa, Abdurrahman Demir, Piraveen Pararajasingam, Namet Catak, Simo Karakus, Baris Kasakolu, Tayfun Demirci, Taylan Demirci, Irfan Kozkiran, Baran Ildeniz, Jeniban Sellathurai. – Türkischer SC: Salih Semiz, Murat Yüksekkaya, Ferhat Enes Sahin, Sinan Ückilinc, Otto Dedding, Muhammed Kurdoglu, Emrah Daniskan, Harun Pala, Nihat Kilic, Mikail Öztürk, Furkan Dagci. – Verwarnungen: 33. Erdal Bozdemir, 66. Furkan Dagci.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

