Frauen 2. Liga Baden 1897 setzt Siegesserie auch gegen Reinach fort Baden 1897 setzt seine Siegesserie auch gegen Reinach fort. Das 4:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Das erste Tor der Partie erzielte Sabrina Kantuzer für Baden 1897. In der 10. Minute traf sie zum 1:0. Vera Baltisberger glich in der 21. Minute für Reinach aus. Es hiess 1:1. Sabrina Kantuzer schoss Baden 1897 in der 30. Minute zur 2:1-Führung.

Baden 1897 baute die Führung in der 32. Minute (Noemi Merz) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Natalie Spuler, die in der 92. Minute die Führung für Baden 1897 auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Baden 1897, Noemi Merz (40.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Reinach, nämlich für Selina Gysin (40.).

Zahlreiche Gegentore sind für Reinach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 5.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 23 Spielen, in denen die Defensive 118 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Baden 1897. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Baden 1897 hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Baden 1897 zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Mutschellen (Platz 10) zu tun. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 12. Reinach hat bisher zweimal gewonnen und 21mal verloren.

Reinach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Therwil (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (18.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Reinach - Baden-Wettingen 1:4 (1:3) - Fiechten, Reinach – Tore: 10. Sabrina Kantuzer 0:1. 21. Vera Baltisberger 1:1. 30. Sabrina Kantuzer 1:2. 32. Noemi Merz 1:3. 92. Natalie Spuler 1:4. – Reinach: Vanessa Trüssel, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Selina Gysin, Larissa Wasmer, Rahel Gügler, Zora Martin, Vera Baltisberger, Lidia Limardi, Leandra Meier, Sophie Mc Carvil. – Baden 1897: Vanessa Gomes Correia, Natalie Spuler, Ladina Krebs, Luna Vincenzi, Dominique Maron, Vanessa Rothacher, Sabrina Kantuzer, Julia Liechti, Sheryl Hochuli, Diana Vincenzi, Noemi Merz. – Verwarnungen: 40. Selina Gysin, 40. Noemi Merz.

