Frauen 2. Liga Baden 1897 setzt Siegesserie auch gegen Härkingen fort Baden 1897 setzt seine Siegesserie auch gegen Härkingen fort. Das 5:0 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Diana Vincenzi erzielte in der 11. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Baden 1897. Wiederum Diana Vincenzi erhöhte in der 23. Minute auf 2:0 für Baden 1897. Baden 1897 erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Ladina Krebs weiter auf 3:0.

Sheryl Hochuli baute in der 74. Minute die Führung für Baden 1897 weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Noemi Merz, die in der 86. Minute die Führung für Baden 1897 auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Härkingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 81 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 7.4 Toren pro Spiel (Rang 13).

Baden 1897 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 10. Für Baden 1897 ist es der dritte Sieg in Serie.

Baden 1897 spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Mutschellen (Platz 6). Die Partie findet am Samstag (29. Oktober) statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Härkingen verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Härkingen muss bereits die elfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Fünfmal verlor Härkingen zuhause und sechsmal auswärts.

Mit dem siebtplatzierten SC Blustavia kriegt es Härkingen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Sonntag (30. Oktober) statt (11.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: Gäu Selection - Baden-Wettingen 0:5 (0:2) - Allmend, Wolfwil – Tore: 11. Diana Vincenzi 0:1. 23. Diana Vincenzi 0:2. 46. Ladina Krebs 0:3. 74. Sheryl Hochuli 0:4. 86. Noemi Merz 0:5. – Härkingen: Mia Büttiker, Larissa Probst, Jana Geier, Elena Stäussi, Katja Nützi, Fabienne Ansbach, Nadin Enderlin, Alisha Friedl, Lia Widmer, Rialda Kalakovic, Jana Slezinger. – Baden 1897: Nina Schweizer, Nadja Häfeli, Lisa Stoffel, Sheryl Hochuli, Diana Vincenzi, Ladina Krebs, Zara Aschwanden, Anastasia Costa, Noemi Merz, Vanessa Rothacher, Dominique Maron. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2022 22:21 Uhr.

