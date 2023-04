Frauen 2. Liga Baden 1897 gewinnt klar gegen Blustavia Baden 1897 gewinnt am Sonntag zuhause gegen Blustavia 4:0.

(chm)

Noemi Merz schoss Baden 1897 in der 10. Minute zur 1:0-Führung. Mit ihrem Tor in der 38. Minute brachte Christina Angelopoulou Baden 1897 mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Diana Vincenzi baute in der 45. Minute die Führung für Baden 1897 weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Sabrina Kantuzer, die in der 52. Minute die Führung für Baden 1897 auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Baden 1897 unverändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Baden 1897 hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten SV Sissach kriegt es Baden 1897 im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Für Blustavia hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 8. Für Blustavia war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Auf Blustavia wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team FC Therwil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 22. April statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Baden-Wettingen - SC Blustavia 4:0 (3:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 10. Noemi Merz 1:0. 38. Christina Angelopoulou 2:0. 45. Diana Vincenzi 3:0. 52. Sabrina Kantuzer 4:0. – Baden 1897: Nina Schweizer, Chiara Krebs, Dominique Maron, Ladina Krebs, Julia Liechti, Sheryl Hochuli, Luna Vincenzi, Christina Angelopoulou, Diana Vincenzi, Sabrina Kantuzer, Noemi Merz. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Kiara Kralj, Deborah Stritt, Albine Sulejmani, Mara Friedli, Laura Emch, Chantal Schnyder, Joëlle Henzi, Svea Hochuli, Lea Leiser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

