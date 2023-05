4. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Welschenrohr gegen Post Solothurn – Später Siegtreffer Sieg für Welschenrohr: Gegen Post Solothurn gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

Nach torlosen 81 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das Skore eröffnete Alaa Ibrahim in der 81. Minute. Er traf für Post Solothurn zum 1:0. Zum Ausgleich für Welschenrohr traf André Allemann in der 83. Minute. Kurz vor Schluss, in der 88. Minute traf Remo Jenzer zum 2:1-Siegestreffer für Welschenrohr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Welschenrohr, nämlich für Konrad Zeuner (53.). Die einzige gelbe Karte bei Post Solothurn erhielt: Diego Monopoli (77.)

Welschenrohr bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Welschenrohr hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Welschenrohr zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Wolfwil. Das Spiel findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Für Post Solothurn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 4. Post Solothurn hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Post Solothurn in einem Heimspiel mit ASI Superga 1957 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 13. Mai statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Post Solothurn - FC Welschenrohr 1:2 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 81. Alaa Ibrahim 1:0. 83. André Allemann 1:1. 88. Remo Jenzer 1:2. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Maslah Hussein, Abdi Hirsi, Taddeo Peter, Gian Marco Supino, Yannick Schadebach, Dimitri Batzli, Mostafa Saeidi, Valentin Batzli, Diego Monopoli, Silvan Rudolf von Rohr. – Welschenrohr: Marc Faganello, Jürg Stoller, Patrick Hänni, David Kupper, Robin Eggenschwiler, Konrad Zeuner, Jonas Müller, Joel Faganello, Stefan Husistein, Nicolas Gribi, Remo Jenzer. – Verwarnungen: 53. Konrad Zeuner, 77. Diego Monopoli.

