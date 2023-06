4. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Post Solothurn gegen Klus-Balsthal – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für Post Solothurn: Gegen Klus-Balsthal gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Post Solothurn das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Silvan Rudolf von Rohr.

Den ersten Treffer der Partie hatte Benjamin Ackermann in der 9. Minute für Klus-Balsthal geschossen. Zum Ausgleich für Post Solothurn traf Alaa Ibrahim in der 22. Minute. Eric Ackermann traf in der 46. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Klus-Balsthal. In der 49. Minute traf Silvan Rudolf von Rohr für Post Solothurn zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Diego Monopoli von Post Solothurn erhielt in der 68. Minute die gelbe Karte.

Post Solothurn rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 35 Punkte bedeuten Rang 4. Post Solothurn hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Post Solothurn ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 9. Für Klus-Balsthal war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Klus-Balsthal ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Post Solothurn 2:3 (2:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 9. Benjamin Ackermann 1:0. 22. Alaa Ibrahim 1:1. 46. Eric Ackermann 2:1. 49. Silvan Rudolf von Rohr 2:2. 93. Silvan Rudolf von Rohr 2:3. – Klus-Balsthal: Nico Geier, Simon Bader, Jeremy Hirschi, Sasa Martinovic, Mattia Christ, Florian Eggenberger, Mario Linder, Eric Ackermann, Shanthosh Chanthirasegaram, Luca Rubitschung, Benjamin Ackermann. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Dario Binggeli, John Nadesamoorthy, Jamin Makwana, Valentin Batzli, Diego Monopoli, Lukas Gammenthaler, Yannick Schadebach, Mostafa Saeidi, Gian Marco Supino, Alaa Ibrahim. – Verwarnungen: 68. Diego Monopoli.

