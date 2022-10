4. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Post Solothurn gegen Biberist Post Solothurn gewinnt am Samstag auswärts gegen Biberist 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Alaa Ibrahim für Post Solothurn. In der 25. Minute traf er zum 1:0. Alaa Ibrahim war es auch, der in der 42. Minute Post Solothurn weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Die 52. Minute brachte für Biberist den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Marc Geissbühler.

Post Solothurn baute die Führung in der 75. Minute (Valentin Batzli) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Biberist noch auf 2:3 heran. Fisnik Aliti war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Patrick Stuber von Biberist erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Post Solothurn zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.6 (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Post Solothurn um einen Platz nach vorne. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Post Solothurn ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Post Solothurn daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Klus-Balsthal (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Biberist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 4. Biberist hat bisher sechsmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Biberist auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wolfwil. Die Partie findet am 29. Oktober statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Biberist - FC Post Solothurn 2:3 (0:2) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 25. Alaa Ibrahim 0:1. 42. Alaa Ibrahim 0:2. 52. Marc Geissbühler 1:2. 75. Valentin Batzli 1:3. 90. Fisnik Aliti 2:3. – Biberist: Dominik Tschanz, Dario Jäggi, Nicola Keller, Fabio Buri, Lars Beck, Pascal Flury, Michael Rebennack, Marco Flury, Marc Geissbühler, Marco Affolter, Patrick Stuber. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Maslah Hussein, Elia Canneori, Taddeo Peter, Janis Meyer, Juras Zabitis, Yannick Schadebach, John Nadesamoorthy, Valentin Batzli, Alaa Ibrahim, Dimitri Batzli. – Verwarnungen: 60. Patrick Stuber.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 02:01 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.