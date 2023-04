3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Niederbipp gegen Deitingen Niederbipp gewinnt am Samstag auswärts gegen Deitingen 3:1.

Niederbipp ging in der 2. Minute 1:0 in Führung, als Fabio Notka ins eigene Tor traf. Lukas Hügi sorgte in der 26. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Niederbipp. Niederbipp erhöhte in der 38. Minute seine Führung durch Joao Carlos Pereira Alves weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Marco Bieri in der 73. Minute für Deitingen auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Deitingen erhielten Jonas Kofmel (13.) und Simon Kofmel (68.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Niederbipp, Muhamed Trumic (88.) kassierte sie.

Die Offensive von Niederbipp hat bislang häufig überzeugt: In 18 Spielen hat sie total 47 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Deitingen lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Niederbipp. Total liess das Team 20 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Niederbipp machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 4. Niederbipp hat bisher zehnmal gewonnen und achtmal verloren.

Niederbipp tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Mit der Niederlage rückt Deitingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 29 Punkten neu Platz 6. Deitingen hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Deitingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Oensingen (Platz 10). Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Deitingen - FC Niederbipp 1:3 (0:3) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 2. Eigentor (Fabio Notka) 0:1.26. Lukas Hügi 0:2. 38. Joao Carlos Pereira Alves 0:3. 73. Marco Bieri 1:3. – Deitingen: Franco Kissling, Timo Schläfli, Fabio Notka, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Olivier Niederer, Jonas Zuber, Simon Kofmel, Tim Stampfli, David Flury, Jonas Kofmel. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Tiago André Novo Ferreira, Cedric Mägli, Laurin Zimmerli, Dominik Ryser, Muhamed Trumic, Christian Rössler, Misin Shala, Niroj Poopalasingam, Joao Carlos Pereira Alves, Lukas Hügi. – Verwarnungen: 13. Jonas Kofmel, 68. Simon Kofmel, 88. Muhamed Trumic.

