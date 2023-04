4. Liga, Gruppe 3 Auswärtssieg für Kestenholz gegen Olten Sieg für Kestenholz: Gegen Olten gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:2.

Das Skore eröffnete Luis Otter in der 13. Minute. Er traf für Kestenholz zum 1:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Luis Otter für Kestenholz auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten. Der Anschlusstreffer für Olten zum 1:2 kam in der 42. Minute. Verantwortlich dafür war Luca Stefanutti.

Olten glich in der 59. Minute durch Xaver Meyer aus. In der 70. Minute gelang Gian Blattner der Führungstreffer zum 3:2 für Kestenholz. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sacha Kissling in der 78. Minute. Er traf zum 4:2 für Kestenholz.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Kestenholz eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Kestenholz die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Olten ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Kestenholz unverändert. 19 Punkte bedeuten Rang 7. Kestenholz hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Kestenholz wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team US Oltenese, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Olten hat bisher zweimal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Olten wartet im nächsten Spiel auswärts das neuntplatzierte Team FC Niederbipp, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Olten - FC Kestenholz 2:4 (1:2) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 13. Luis Otter 0:1. 22. Luis Otter 0:2. 42. Luca Stefanutti 1:2. 59. Xaver Meyer 2:2. 70. Gian Blattner 2:3. 78. Sacha Kissling 2:4. – Olten: Dominik Santesso, Albin Blatter, Peyman Amani, Yilmaz Gültekin, Abdul Chocor, Luca Stefanutti, Maik Stephan Firus, Volkan Inler, Xaver Meyer, David Daka, Philippe Ze. – Kestenholz: Canio Gervasi, Ben Erik Ackermann, Leon Bürgi, Sascha Brunner, Jan Müller, Mischa Suter, Luis Otter, Jan Gerber, Raphael Bürgi, Fabio Monopoli, Luca Ialuna. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

