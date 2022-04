4. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Halten gegen Klus-Balsthal Halten behielt im Spiel gegen Klus-Balsthal am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Mathias Müller für Halten. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Halten stellte Simon Jost in Minute 24 her. Halten erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Mathias Müller weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Luca Rubitschung in der 36. Minute für Klus-Balsthal auf 1:3.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Florian Eggenberger von Klus-Balsthal erhielt in der 53. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Halten hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Halten nicht verändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Halten ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Halten in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Luterbach. Die Partie findet am 23. April statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Mit der Niederlage rückt Klus-Balsthal in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 9. Für Klus-Balsthal war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Klus-Balsthal trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Zuchwil (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (17.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - HSV Halten 1:3 (1:3) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 13. Mathias Müller 0:1. 24. Simon Jost 0:2. 27. Mathias Müller 0:3. 36. Luca Rubitschung 1:3. – Klus-Balsthal: Nico Geier, Florian Eggenberger, Oliver Pejic, Besnik Ilazi, Kevin Saner, Simon Bader, Albion Xhemali, David Fluri, Luca Rubitschung, Shanthosh Chanthirasegaram, Mattia Christ. – Halten: Hakan Brand, Claude Biegajlo, Patrick Eyer, Yannick Schumacher, Jonas Ernst, Matthias Stampfli, Mathias Müller, Philip Hohl, Michel Steiner, Noel Hug, Simon Jost. – Verwarnungen: 53. Florian Eggenberger.

