Frauen 2. Liga Auswärtssieg für Entfelden gegen Reinach Sieg für Entfelden: Gegen Reinach gewinnt das Team am Donnerstag auswärts 3:1.

Reinach ging zunächst in der 62. Minute in Führung, als Livia Simona Vollgraff zum 1:0 traf. In der 89. Minute gelang Entfelden jedoch durch Stefanie Schwab der Ausgleich. Vivienne Dörfler erzielte in der 91. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Entfelden. Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Manola Häfeli für Entfelden auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Reinach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 7.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 43 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Entfelden rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 9. Entfelden hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Für Entfelden geht es daheim gegen FC Mutschellen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

In der Tabelle wirkt sich die Niederlage für Reinach so aus, dass das Team neu auf dem letzten Platz liegt. Das Team hat nach sechs Spielen null Punkte auf dem Konto. Es verliert einen Platz. Reinach hat bisher nur verloren, nämlich sechsmal.

Reinach trifft im nächsten Spiel auswärts auf Gäu Selection (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 25. September statt (11.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Reinach - FC Entfelden 1 1:3 (0:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 62. Livia Simona Vollgraff 1:0. 89. Stefanie Schwab 1:1. 91. Vivienne Dörfler 1:2. 94. Manola Häfeli 1:3. – Reinach: Vanessa Trüssel, Rahel Gügler, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Fiona Handschin, Selina Gysin, Natascha Kobler, Flurina Caviezel, Melanie Frei, Irene Di Pietro, Leandra Meier. – Entfelden: Leonie Ludwig, Andrina Federspiel, Murielle Clerc, Carmen Barmettler, Anja Marty, Stefanie Schwab, Denise Gloor, Julia Müller, Vivienne Dörfler, Sophie Hofer, Manola Häfeli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

