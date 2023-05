Frauen 3. Liga, Rückrunde Auswärtssieg für Dulliken gegen Klus-Balsthal – Lara Steg trifft spät zum Sieg Dulliken behielt im Spiel gegen Klus-Balsthal am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Dulliken geriet zunächst in Rückstand, als Fabienne Bütler in der 16. Minute die zwischenzeitliche Führung für Klus-Balsthal gelang. In der 35. Minute glich Dulliken jedoch aus und ging in der 81. Minute in Führung. Torschützinnen waren Lea Kämpf und Lara Steg.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Dulliken den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Dulliken unverändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Dulliken hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Dulliken ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 3. Klus-Balsthal hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Klus-Balsthal ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Dulliken 1:2 (1:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 16. Fabienne Bütler 1:0. 35. Lea Kämpf (Penalty) 1:1.81. Lara Steg 1:2. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Anna Eschmann, Adrienne Michel, Larissa Borer, Elena Volken, Andrea Stucki, Chantal Ackermann, Sarah Heutschi, Caroline Christen, Delina Yonas, Fabienne Bütler. – Dulliken: Jennifer Will, Tabea Kaiser, Raphaela Lätt, Mara Hagmann, Jirapha Buache, Lea Kämpf, Anouk Bachofner, Chantal Klingenstein, Jessica Koch, Lea Pfluger, Tamara Mele. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

