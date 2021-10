4. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Bellach gegen Türkischer SC Bellach gewinnt am Samstag auswärts gegen Türkischer SC 3:1.

Bellach ging in der 4. Spielminute durch Dagmawi Kana in Führung, ehe Türkischer SC in der 37. Minute (Furkan Dagci) der Ausgleich gelang. Deniz Mustafi schoss Bellach in der 72. Minute zur 2:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jonas Knörr in der 94. Minute. Er traf zum 3:1 für Bellach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bellach erhielten Tim Fawer (36.) und Dagmawi Kana (83.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Türkischer SC.

Die Abwehr von Türkischer SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 44 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel (Rang 12).

Bellach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 7. Bellach hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Bellach steht nach der Winterpause auswärts gegen FC Solothurn (Platz 2) an. Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (18.15 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Türkischer SC verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Türkischer SC war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Die nächste Partie für Türkischer SC steht nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Bettlach (Platz 9) an. Diese Begegnung findet am 19. März statt (18.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - FC Bellach 1:3 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 4. Dagmawi Kana 0:1. 37. Furkan Dagci (Penalty) 1:1.72. Deniz Mustafi 1:2. 94. Jonas Knörr 1:3. – Türkischer SC: Murat Yüksekkaya, Selim Genc, Önder Altintac, Furkancan Ada, Furkan Dagci, Mesut Atici, Kaan Altintac, Serhat Akyüz, Kaan Sari, Kadir Sari, Serhat Daniskan. – Bellach: Tim Fawer, Leonis Bajraktaraj, Janis Faoro, Nicolas Oetterli, Sven Lisser, Leurim Avdili, Domenik Pervorfi, Miran Junuzi, Deniz Mustafi, Tihomir Kristic, Dagmawi Kana. – Verwarnungen: 36. Tim Fawer, 83. Dagmawi Kana.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Lommiswil - FC Bettlach 6:2, Türkischer SC Solothurn a - FC Bellach 1:3, HNK Croatia - FC Solothurn 1:1

Tabelle: 1. HNK Croatia 11 Spiele/28 Punkte (54:15). 2. FC Solothurn 11/27 (35:9), 3. FC Grenchen 15 10/22 (43:29), 4. FC Gerlafingen 10/16 (20:34), 5. Kurdischer FC Solothurn 10/14 (31:27), 6. SC Blustavia 10/13 (30:34), 7. FC Bellach 11/13 (24:33), 8. FC Lommiswil 11/12 (22:21), 9. FC Bettlach 11/10 (22:28), 10. F.K. Bratstvo 10/9 (17:32), 11. FC Leuzigen 10/9 (16:31), 12. Türkischer SC Solothurn a 11/7 (23:44).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 14:39 Uhr.

