2. Liga Auswärtssieg für Bellach gegen Trimbach Bellach behielt im Spiel gegen Trimbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bellach: Alessandro Fragale brachte seine Mannschaft in der 27. Minute 1:0 in Führung. Der gleiche Alessandro Fragale war in der 48. Minute auch für das 2:0 für Bellach verantwortlich. In der 70. Minute gelang Trimbach (Tobias Flury) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 82. Minute baute Sascha Hess den Vorsprung für Bellach auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Trimbach noch auf 2:3 heran. Lucien Baumgartner war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Manuel Thut von Trimbach erhielt in der 31. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Bellach. 14 Punkte bedeuten Rang 8. Für Bellach ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Bellach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Biberist. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 5. Trimbach hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Trimbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Klus-Balsthal (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (24. März) (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Trimbach - FC Bellach 2:3 (0:1) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 27. Alessandro Fragale 0:1. 48. Alessandro Fragale 0:2. 70. Tobias Flury 1:2. 82. Sascha Hess 1:3. 84. Lucien Baumgartner 2:3. – Trimbach: Jonas Flury, Patrick Wermuth, Kenan Mujanovic, Alexander Meier, Daniel Bärtschi, Martin Castro, Alec Dogan, Enis Ademovic, Manuel Thut, Lucien Baumgartner, Tobias Flury. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Mario Brcina, Berkin Sulungoz, Dives Ambrozzo, Finn Schranz, Alban Xhema, Shaban Arifi, Till Schranz, Sascha Hess, Alessandro Fragale. – Verwarnungen: 31. Manuel Thut.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Olten - SC Fulenbach 6:2, FC Lommiswil - FC Iliria 1:1, FC Trimbach - FC Bellach 2:3, FC Klus-Balsthal - GS Italgrenchen 2:1

Tabelle: 1. FC Iliria 12 Spiele/25 Punkte (32:9). 2. FC Olten 12/25 (28:15), 3. FC Biberist 11/20 (25:17), 4. FC Lommiswil 12/20 (23:17), 5. FC Trimbach 12/17 (21:29), 6. FC Härkingen 11/16 (27:19), 7. FC Mümliswil 11/14 (11:17), 8. FC Bellach 12/14 (24:32), 9. FC Subingen 11/13 (17:22), 10. FC Klus-Balsthal 12/12 (17:30), 11. SC Fulenbach 12/10 (20:27), 12. GS Italgrenchen 12/5 (15:26).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 14:52 Uhr.