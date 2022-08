2. Liga Auswärtssieg für Bellach gegen Fulenbach Bellach hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Fulenbach setzt es auswärts ein 3:2 ab.

Fulenbach ging zunächst in Führung, als Luan Spielmann in der 5. Minute traf. Dann glich aber Alessandro Fragale (11.) für Bellach aus. Kevin Marthaler in der 39. Minute und Alessandro Fragale in der 79. Minute brachten Bellach sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Fulenbach noch auf 2:3 heran. Luca Spielmann war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Fulenbach sah Florian Fischer (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Florian Fischer (10.) und Sandro Albuquerque Sampaio (33.). Bellach kassierte vier gelbe Karten.

Nach dem zweiten Spiel steht Bellach auf dem achten Rang. Auf Bellach wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Gerlafingen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Mittwoch (31. August) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Fulenbach liegt nach Spiel 3 auf Rang 13. Fulenbach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Biberist an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (31. August) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Bellach 2:3 (1:2) - Bad, Fulenbach – Tore: 5. Luan Spielmann 1:0. 11. Alessandro Fragale (Penalty) 1:1.39. Kevin Marthaler 1:2. 79. Alessandro Fragale 1:3. 94. Luca Spielmann 2:3. – Fulenbach: André Grob, Florian Fischer, Jonas Ruf, Nico Ferrari, Flavio Premori, Sandro Albuquerque Sampaio, Sven Hürzeler, Yanick Boss, Jonas Wyss, Enrik Kqiraj, Luan Spielmann. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Rok Shkoreti, Mario Brcina, Dives Ambrozzo, Kevin Marthaler, Finn Schranz, Shaban Arifi, Emmanuel Orkoh, Jonas Knörr, Alessandro Fragale. – Verwarnungen: 10. Florian Fischer, 33. Sandro Albuquerque Sampaio, 45. Dives Ambrozzo, 58. Jonas Knörr, 66. Kevin Marthaler, 88. Gian Büttler – Ausschluss: 80. Florian Fischer.

