4. Liga, Gruppe 3 Auswärtssieg für Alpha gegen Hägendorf – Arton Halimi mit Last-Minute-Treffer Sieg für Alpha: Gegen Hägendorf gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:3.

Den Auftakt machte Matteo Riso, der in der 17. Minute für Hägendorf zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Alpha traf Besart Biljali in der 22. Minute. Agron Berisha erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Hägendorf.

Damian Zurfluh glich in der 47. Minute für Alpha aus. Es hiess 2:2. In der 51. Minute war es an Besart Biljali, Alpha 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand war in der 76. Minute hergestellt: Bas De Graaf traf für Hägendorf. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute traf Arton Halimi zum 4:3-Siegestreffer für Alpha.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alpha erhielten Gianluca Iozzia (61.) und Tobias Ackermann (92.) eine gelbe Karte. Für Hägendorf gab es keine Karte.

Alpha hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 46 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Alpha unverändert. 28 Punkte bedeuten Rang 3. Alpha hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Alpha spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kestenholz (Platz 7). Das Spiel findet am 7. Mai statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Hägendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Hägendorf hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hägendorf in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Däniken-Gretzenbach. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Hägendorf - SV Alpha 3:4 (2:2) - Breite, Hägendorf – Tore: 17. Matteo Riso 1:0. 22. Besart Biljali 1:1. 32. Agron Berisha 2:1. 47. Damian Zurfluh 2:2. 51. Besart Biljali 2:3. 76. Bas De Graaf 3:3. 90. Arton Halimi 3:4. – Hägendorf: Nils Nugel, Yannick Zimmermann, Philipp Erni, Ismail Hasani, Joris Widmer, Lon Prela, Mario Studer, Ivan Krivic, Bas De Graaf, Matteo Riso, Agron Berisha. – Alpha: Davide Cappello, Gianluca Iozzia, Ilber Nuhiji, Natthawut Ngokpho, Lukas Bucher, Kevin Reinold, Nhat Huy Ngo, Timon Tschanz, Philippe Dontenvill, Damian Zurfluh, Besart Biljali. – Verwarnungen: 61. Gianluca Iozzia, 92. Tobias Ackermann.

