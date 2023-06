Frauen 2. Liga Auswärtserfolg für Solothurn Frauen gegen Attiswil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Solothurn Frauen behielt im Spiel gegen Attiswil am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 0:1.

(chm)

Attiswil ging zunächst in der 20. Minute in Führung, als Edlira Ferati zum 1:0 traf. In der 44. Minute gelang Solothurn Frauen jedoch durch Janina Kaiser der Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Solothurn Frauen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.3 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Solothurn Frauen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 48 Punkten auf Rang 3. Solothurn Frauen hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Solothurn Frauen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Attiswil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 45 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Attiswil erstmals wieder.

Für Attiswil ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Attiswil - FC Solothurn Frauen 1:3 (1:0) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 20. Edlira Ferati 1:0. 44. Janina Kaiser 1:0. 79. Annina Sommer 1:0. 91. Annina Sommer 1:0. – Attiswil: Tanja Steiner, Saskia Scheidegger, Fabiana Martinelli, Sarah Biedermann, Mélanie Wyss, Antonia Landi, Lea Haldemann, Celine Lemp, Nour Abdelsater, Jessica Hofer, Edlira Ferati. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Sophie Graf, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Julia Nyffeler, Anja Gust, Valeriana Sadriu, Chiara Affolter, Annina Sommer, Janina Kaiser, Aline Vifian. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

