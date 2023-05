4. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Selzach gegen Mümliswil Selzach gewinnt am Sonntag auswärts gegen Mümliswil 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 20 Minuten: Das Skore eröffnete Dominic Däster in der 39. Minute. Er traf für Selzach zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Selzach stellte Andry Amiet in Minute 56 her. Tobias Glatzfelder brachte Mümliswil in der 59. Minute auf ein Tor heran. Das 1:2 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mümliswil erhielten Cédric Gisler (43.) und Tobias Glatzfelder (81.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Selzach, Patrick Zberg (89.) kassierte sie.

Selzach gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. 16 Punkte bedeuten Rang 10. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Selzach hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Selzach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Türkischer SC Solothurn b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 16. Mai statt (20.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Mümliswil hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mümliswil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Haltener SV. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Selzach b 1:2 (0:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 39. Dominic Däster 0:1. 56. Andry Amiet 0:2. 59. Tobias Glatzfelder 1:2. – Mümliswil: Fabian Minder, Cédric Gisler, Damian Ackermann, Sebastian Gisler, Nils Allemann, Ryan Disler, Mirco Eggenschwiler, Fabian Bader, Dominik Dubach, Christian Bader, Lars Probst. – Selzach: Marco Meyer, Janick Bieli, Silvan Rudolf, Pascal Stalder, Tobias Liechti, Robin Erismann, Patrick Zberg, Bruno Nellen, Dominic Grimm, Dominic Däster, Andry Amiet. – Verwarnungen: 43. Cédric Gisler, 81. Tobias Glatzfelder, 89. Patrick Zberg.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 13:49 Uhr.