4. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Oltenese gegen Kestenholz Oltenese behielt im Spiel gegen Kestenholz am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Oltenese setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Das Skore eröffnete Paolo Gullotto in der 16. Minute. Er traf für Oltenese zum 1:0. In der 29. Minute schoss Dylan Polichetti Oltenese mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Dylan Polichetti erzielte nur sieben Minuten später auch das 3:0 für Oltenese.

In der zweiten Halbzeit holte Kestenholz auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Jay Ackermann verkürzte in der 78. Minute den Rückstand von Kestenholz auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Kestenholz fiel nur neun Minuten später. Erfolgreich war erneut Jay Ackermann.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Kestenholz kassierte fünf gelbe Karten. Bei Oltenese erhielten Paolo Gullotto (56.) und Senil Murati (89.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Oltenese unverändert. 23 Punkte bedeuten Rang 6. Oltenese hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Oltenese spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederbipp (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Kestenholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Kestenholz hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kestenholz in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SV Alpha. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Kestenholz - US Oltenese 2:3 (0:3) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 16. Paolo Gullotto 0:1. 29. Dylan Polichetti (Penalty) 0:2.36. Dylan Polichetti 0:3. 78. Jay Ackermann 1:3. 87. Jay Ackermann 2:3. – Kestenholz: Elia Thommen, Leon Bürgi, Claudio Matthias Wicki, Tim Gerber, Jan Müller, Mischa Suter, Nick Bader, Jan Gerber, Ben Erik Ackermann, Fabio Monopoli, Jay Ackermann. – Oltenese: Claudio Cannata, Giovanni Jandiorio, Michael Jäggi, Alban Krasniqi, Ardian Tmava, Brian Nyongesa, Paolo Gullotto, Amrudin Gazic, Tayfun Celebi, Higan Angelo John Bandas, Bafti Krasniqi. – Verwarnungen: 25. Leon Bürgi, 44. Claudio Matthias Wicki, 56. Paolo Gullotto, 73. Jan Gerber, 89. Senil Murati, 90. Jan Müller, 93. Tim Gerber.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 23:26 Uhr.