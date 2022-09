4. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Luterbach gegen Zuchwil Sieg für Luterbach: Gegen Zuchwil gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

Doppeltorschütze Samuel Iseli brachte Zuchwil in der 2. und 25 Minute 2:0 in Führung.

In der 29. Minute schoss Zuchwil (Miguel Cardenas) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Zuchwil sah Leandro Filipe Costa Santos (76.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Zuchwil weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Luterbach für Deniz Kilic (78.), Samuel Iseli (82.) und Jan Oezkan (93.).

In seiner Gruppe hat Luterbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 19 Tore in vier Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.8 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Luterbach sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 6 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 1).

In der Tabelle verbessert sich Luterbach von Rang 8 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Luterbach hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Luterbach zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Lommiswil (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (13. September) (20.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Zuchwil steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 9). Das Team hat drei Punkte. Zuchwil hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Mit dem viertplatzierten F.K. Bratstvo kriegt es Zuchwil als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Luterbach 1:2 (1:2) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 2. Samuel Iseli 0:1. 25. Samuel Iseli 0:2. 29. Miguel Cardenas 1:2. – Zuchwil: Aron Schumacher, Leunor Ramadani, Florian Frrokaj, Leandro Filipe Costa Santos, Ensar Sulejmani, Miguel Cardenas, Berkan Özgen, Leart Ajvazi, Leonis Ajvazi, Ivan Barjasic, Nenad Jankovic. – Luterbach: Salih Semiz, Christian Cadosch, Benjamin Flury, Jan Schläfli, Simon Hirsbrunner, Patrick Straub, Yanik Blanco, Deniz Kilic, Jan Oezkan, Mehmet Basaran, Samuel Iseli. – Verwarnungen: 22. Ensar Sulejmani, 23. Leandro Filipe Costa Santos, 45. Leunor Ramadani, 56. Kustrim Sopi, 78. Deniz Kilic, 82. Samuel Iseli, 93. Jan Oezkan – Ausschluss: 76. Leandro Filipe Costa Santos.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

