Frauen 2. Liga Auswärtserfolg für Blustavia gegen Mutschellen Blustavia hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Mutschellen setzt es auswärts ein 3:1 ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Blustavia: Romina Vogel brachte ihre Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Jana Sauter erhöhte in der 46. Minute zur 2:0-Führung für Blustavia. Die 47. Minute brachte für Mutschellen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Layla Hussein. In der 51. Minute sorgte Jana Sauter für den Schlusspunkt: sie traf zum 3:1 für Blustavia.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nadja Herzog von Mutschellen erhielt in der 17. Minute die gelbe Karte.

Blustavia reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Für Blustavia geht es in einem Heimspiel gegen FC Concordia Basel (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Samstag (27. August) statt (19.45 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mutschellen liegt nach Spiel 2 auf Rang 7. Mutschellen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SV Sissach (Platz 4). Diese Begegnung findet am Samstag (27. August) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Mutschellen - SC Blustavia 1:3 (0:1) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 9. Romina Vogel 0:1. 46. Jana Sauter 0:2. 47. Layla Hussein 1:2. 51. Jana Sauter 1:3. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Dalina Näpfer, Nadja Herzog, Anja Bosshard, Melani Herzog, Romina Rössler, Sarah Schwarz, Sheryl Loosli, Janine Brunner, Jael Sauter, Layla Hussein. – Blustavia: Laura Bieri, Roberta Meyer, Anne Bogaert, Kiara Kralj, Albine Sulejmani, Svea Hochuli, Mara Friedli, Michelle Falk, Joëlle Henzi, Romina Vogel, Jana Sauter. – Verwarnungen: 17. Nadja Herzog.

