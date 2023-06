4. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Biberist gegen Post Solothurn Biberist behielt im Spiel gegen Post Solothurn am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Alaa Ibrahim, der in der 3. Minute für Post Solothurn zum 1:0 traf. Marco Affolter glich in der 15. Minute für Biberist aus. Es hiess 1:1. Valentin Batzli brachte Post Solothurn 2:1 in Führung (45. Minute).

In der 62. Minute traf Josip Doric für Biberist zum 2:2-Ausgleich. Fisnik Aliti traf in der 63. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Biberist. In der 78. Minute baute der gleiche Fisnik Aliti die Führung für Biberist weiter aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marco Affolter von Biberist erhielt in der 15. Minute die gelbe Karte.

Biberist hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Biberist bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 31 Punkte bedeuten Rang 6. Biberist hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Biberist daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wolfwil. Das Spiel findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Nach der Niederlage büsst Post Solothurn einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 32 Punkten auf Rang 5. Post Solothurn hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Post Solothurn spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Klus-Balsthal (Platz 8). Die Partie findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Post Solothurn - FC Biberist 2:4 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 3. Alaa Ibrahim 1:0. 15. Marco Affolter 1:1. 45. Valentin Batzli 2:1. 62. Josip Doric 2:2. 63. Fisnik Aliti 2:3. 78. Fisnik Aliti 2:4. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Dario Binggeli, John Nadesamoorthy, Valentin Batzli, Diego Monopoli, Lukas Gammenthaler, Dimitri Batzli, Mostafa Saeidi, Gian Marco Supino, Alaa Ibrahim, Dominic Meier. – Biberist: Dominik Tschanz, Dario Jäggi, Felix Stark, Romeo Grossen, Lars Beck, Raphael Stuber, Leon Schmid, Marco Affolter, Kavuthan Kulenthiran, Josip Doric, Fabio Buri. – Verwarnungen: 15. Marco Affolter.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 20:22 Uhr.