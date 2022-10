4. Liga, Gruppe 2

Gastronomie «Wirtschaftliche Gründe»: Der Manor hat sein Restaurant in der Solothurner Altstadt geschlossen

Seit 1986 gab es das Manora-Restaurant in Solothurn. Nun gehört das Lokal der Vergangenheit an. Der Detailhändler begründet den Schritt mit der abnehmenden Zahl an Gästen und dem dadurch verbundenen Umsatzrückgang.