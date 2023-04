Frauen 2. Liga Aussenseiter Therwil gewinnt gegen Schwarz-Weiss – Drei Treffer für Nathalie Straub Therwil hat am Samstag gegen Schwarz-Weiss die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das zweitklassierte Team, und das klar mit 4:1.

Den Auftakt machte Nathalie Straub, die in der 8. Minute für Therwil zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 40. Minute hergestellt: Benita Pfaehler traf für Schwarz-Weiss. In der 45. Minute gelang Nathalie Straub der Führungstreffer zum 2:1 für Therwil.

In der 58. Minute baute Sarah Leupi den Vorsprung für Therwil auf zwei Tore aus (3:1). Nathalie Straub schoss das 4:1 (91. Minute) für Therwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.sie Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Benita Pfaehler von Schwarz-Weiss erhielt in der 91. Minute die gelbe Karte.

Dass Schwarz-Weiss so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 0.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Therwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 7. Therwil hat bisher achtmal gewonnen und siebenmal verloren.

Auf Therwil wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team SC Blustavia, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 2. Schwarz-Weiss hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Schwarz-Weiss verlor zudem erstmals zuhause.

Schwarz-Weiss spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Blustavia (Rang 8). Diese Begegnung findet am Mittwoch (5. April) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Therwil 1:4 (1:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 8. Nathalie Straub 0:1. 40. Benita Pfaehler 1:1. 45. Nathalie Straub 1:2. 58. Sarah Leupi 1:3. 91. Nathalie Straub 1:4. – Schwarz-Weiss: Sibylle Riechsteiner, Benita Pfaehler, Severine Bonjour, Ramona Fellino, Malena Skeneraj, Aline Lampart, Giulia Bottacin, Anne Albrecht, Yukino Gütlin, Egzona Salihi, Tanja Schöpfer. – Therwil: Nathalie Straub, Amélie Bütikofer, Sarah Reinprecht, Sarah Leutwyler, Nora Neidhart, Xenia Schumacher, Heidi Hertig, Sarah Leupi, Anna von Flüe, Anika Locher, Jeanine Roth. – Verwarnungen: 91. Benita Pfaehler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 03:03 Uhr.