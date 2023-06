4. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Superga 1957 gewinnt gegen Wolfwil Überraschender Sieg für Superga 1957: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Wolfwil (3. Rang) auswärts klar 3:0 geschlagen.

(chm)

In der 43. Minute gelang Younes Boukhris der Führungstreffer zum 1:0 für Superga 1957. Wiederum Younes Boukhris erhöhte in der 72. Minute auf 2:0 für Superga 1957. Das letzte Tor der Partie erzielte Domenico Parisi, der in der 84. Minute die Führung für Superga 1957 auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wolfwil für Valentin Hirt (45.), Fabian Erni (66.) und Cristian Sciarrino (94.). Keine einzige Karte erhielt Superga 1957.

In der Regel kassiert Wolfwil nicht so viele Tore wie gegen Superga 1957. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 29 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Superga 1957 unverändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Superga 1957 hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Superga 1957 in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Haltener SV. Die Partie findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Für Wolfwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 41 Punkten auf Rang 3. Wolfwil hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Wolfwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Biberist (Platz 6). Das Spiel findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Wolfwil - ASI Superga 1957 0:3 (0:1) - Allmend, Wolfwil – Tore: 43. Younes Boukhris 0:1. 72. Younes Boukhris 0:2. 84. Domenico Parisi 0:3. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Kian Kissling, Elias Lindemann, Fabian Erni, Tony Masi, Giuseppe De Matteis, Philip Truffer, Valentin Hirt, Jannik Leber, Nick Ackermann. – Superga 1957: Luciano Fiore, Jean Pierre Zarbo, Valerio Mascolo, Robert Petrovic, Mike Siddi, Raphael Strebel, Enea Martinetz, Giulio Caputo, Emanuele Pintarelli, Rodrigue Dor, Younes Boukhris. – Verwarnungen: 45. Valentin Hirt, 66. Fabian Erni, 94. Cristian Sciarrino.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 23:21 Uhr.