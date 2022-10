4. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Post Solothurn gewinnt gegen Wolfwil – Dimitri Batzli entscheidet Spiel Überraschender Sieg für Post Solothurn: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Wolfwil (1. Rang) zuhause 2:1 geschlagen.

(chm)

Der Siegtreffer für Post Solothurn gelang Dimitri Batzli in der 71. Minute. In der 32. Minute hatte Valentin Batzli Post Solothurn in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wolfwil fiel in der 57. Minute durch Danijel Stjepanovic.

Bei Wolfwil sah Kian Kissling (26.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wolfwil weitere vier gelbe Karten. Für Post Solothurn gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Post Solothurn zu den Besten: Die total 14 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.6 Toren pro Match (Rang 2).

Post Solothurn rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 7. Post Solothurn hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Post Solothurn siegte zudem erstmals auswärts.

Post Solothurn tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Biberist an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (19.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Trotz der Niederlage bleibt Wolfwil auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 22 Punkte auf dem Konto. Wolfwil hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wolfwil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: ASI Superga 1957 (Rang 9). Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Post Solothurn - FC Wolfwil 2:1 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 32. Valentin Batzli 1:0. 57. Danijel Stjepanovic 1:1. 71. Dimitri Batzli 2:1. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Maslah Hussein, Elia Canneori, Taddeo Peter, Janis Meyer, Juras Zabitis, John Nadesamoorthy, Valentin Batzli, Alaa Ibrahim, Dimitri Batzli, Ahmad Nattouf. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Kian Kissling, Philip Truffer, Alain Gunziger, Alexander Gjokaj, Nick Glauser, Fabian Erni, Cristian Sciarrino, Jannik Leber, Nick Ackermann. – Verwarnungen: 12. Fabian Erni, 70. Philip Truffer, 71. Danijel Stjepanovic, 92. Maksym Chapala – Ausschluss: 26. Kian Kissling.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 20:56 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.