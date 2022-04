4. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Lommiswil gewinnt gegen Gerlafingen Lommiswil hat am Dienstag gegen Gerlafingen die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das sechstklassierte Team, und das klar mit 5:1.

Die Mehrzahl der Tore erzielte Lommiswil in der ersten Halbzeit, nämlich deren drei. In der zweiten Halbzeit erhöhte Lommiswil noch auf 5:1.

Gerlafingen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 41. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Lommiswil waren: Simon Marti, Nico Schläppi, Matthias Vogt, Lukas Rindlisbacher und Joel Müller. Einziger Torschütze für Gerlafingen war: Tiyan Gügüs (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Lommiswil erhielt: Nico Schläppi (51.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Gerlafingen, Blert Ismajli (62.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Lommiswil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.1 (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Gerlafingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.9 Tore pro Partie (Rang 11).

Lommiswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 9. Lommiswil hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Lommiswil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Grenchen 15. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Für Gerlafingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 6. Für Gerlafingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Gerlafingen wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team FC Bellach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Sonntag (24. April) statt (11.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Gerlafingen 5:1 (3:1) - Fussballplatz Weiher, Lommiswil – Tore: 21. Joel Müller 1:0. 37. Simon Marti 2:0. 41. Tiyan Gügüs 2:1. 45. Matthias Vogt 3:1. 73. Lukas Rindlisbacher 4:1. 79. Nico Schläppi 5:1. – Lommiswil: Lukas Neff, Loïc Fröhlicher, Lukas Amiet, Manuel Güggi, Adrian Pfeiffer, Florian Vogt, Etienne Waldner, Matthias Vogt, Joel Müller, Tobias Vogt, Simon Marti. – Gerlafingen: Danilo Rubino, Blert Ismajli, Kurt Kirchhofer, Philip Mathys, Andrés Felder, Blerton Azizi, Deniz Gönder, Alfio Aiello, Giuseppe Solimena, Yohannes Tesfamichael, Tiyan Gügüs. – Verwarnungen: 51. Nico Schläppi, 62. Blert Ismajli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

